Как сообщает известный журналист Джанлука Ди Марцио, 33-летнего футболиста хочет подписать "Фиорентина". Трансфер может состояться в зимнее трансферное окно.
В нынешнем сезоне итальянец провел 14 матчей и забил 4 гола (все с пенальти).
Кришито выступал за "Зенит" с лета 2011 года по 2018 год. В составе питерского клуба футболист провел 155 матчей и забил 15 голов.
"Фиорентина" находится на 13-м месте в чемпионате Италии, имея в своем активе 25 очков. "Дженоа" занимает 18-е место, набрав 15 очков в 21 матче.
Бывший игрок "Зенита" Кришито может перейти в "Фиорентину"
Бывший защитник "Зенита", а ныне игрок "Дженоа" Доменико Кришито может продолжить карьеру в другом итальянском клубе.
Фото: ФК "Дженоа"
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