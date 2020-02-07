По данным Calciomercato.com, "Интер" заинтересован в приобретении полузащитника "Милана" Франка Кессье.
Сообщается, что в услугах футболиста заинтересован лично главный тренер "Интера" Антонио Конте. Трансфер может состояться в летнее трансферное окно.
В услугах футболиста также заинтересованы "Наполи" и "Фиорентина".
Кессье выступает за "Милан" с 2017 года. В нынешнем сезоне он провел 19 матчей и забил один гол.
Кессье может продолжить карьеру в "Интере"
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