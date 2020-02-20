Аллегри: в сентябре начну тренировать, иначе привыкну к отдыху

Итальянский тренер Массимилиано Аллегри, в настоящее время находящийся без работы, заявил, что планирует вернуться на тренерский мостик уже в этом году.
Фото: Reuters
"С "ПСЖ" у меня нет контактов. Я приезжал в Париж, в этот великолепный город, чтобы представить свою книгу, но что касается моего будущего, я по-прежнему ничего не знаю.

В сентябре мне надо вернуться к работе. Если я привыкну к отпуску, то больше не буду работать. Поэтому нужно снова приступать к работе.

Я изучаю английский для себя, потому что когда я уезжаю за границу, то не могу нормально общаться", — приводит слова Аллегри Les Parisiens.

Последним местом работы 52-летнего специалиста был туринский "Ювентус", который он покинул в мае 2019-го года.

Со "старой синьорой" Аллегри 5 раз подряд становился чемпионом Италии, четыре раза выигрывал Кубок и дважды Суперкубок страны.

Ранее потенциальным местом работы итальянца назывались "ПСЖ" и "Манчестер Юнайтед".


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Теги: Аллегри
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