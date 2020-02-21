"Наполи" одержал победу над "Брешией"

В матче 25-го тура чемпионата Италии "Наполи" обыграл "Брешию" со счетом 2:1.

Чемпионат Италии

25 тур

22:45 Брешия – Наполи 1:2

Голы: Чансельор, 27, Инсинье, 49 (пен.), Руис, 54

Брешия: Йоронен, Мартелла, Чансельор, Матею, Сабелли, Змрхаль, Бьярнасон (Скрабб, 65), Тонали, Бизоли, Дессена, Балотелли

Наполи: Оспина, Ди Лоренцо, Максимович, Манолас, Руй, Элмас (Зелиньски, 76), Демме, Руис, Инсинье, Мертенс (Милик, 67), Политано

Предупреждения: Матею, 49, Мертенс, 67, Мартелла, 74, Элмас, 74, Дессена, 77


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Теги: Наполи Брешия Серия А
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