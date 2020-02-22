"Он невероятный пример на ментальном уровне. Роналду получил пять "Золотых мячей", в его активе 5 побед в Лиге чемпионов. Также у него много денег. Какая же у него мотивация? Он может сосредоточиться на достижении целей. Разница между победой и поражением в том, что для победы нужно чем-то жертвовать и работать. Но один Роналду не сильнее всего "Ювентуса", - приводит слова Аллегри L’Equipe.
Роналду перешел в "Ювентус" летом 2018 года из "Реала" за 117 миллионов евро. Аллегри покинул "Ювентус" летом 2019 года.
В текущем сезоне Роналду провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отдал три результативные передачи.
Аллегри: один Роналду не сильнее всего "Ювентуса"
Бывший главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри поделился мнением о нападающем туринского клуба Криштиану Роналду.
Фото: tportal.hr
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