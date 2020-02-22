Роналду - третий игрок в Серии А, добившийся этого результата.
Ранее это удавалось Габриэлю Батистуте (сезон 1994/1995) и Фабио Куальярелле в прошлом сезоне
Всего в сезоне 2019/2020 на счету Роналду 25 голов и 3 результативные передачи в 30 матчах за "Ювентус" во всех турнирах.
Роналду перебрался в Турин летом 2018-го года из мадридского "Реала" за 117 миллионов евро. В составе "Ювентуса" 35-летний португалец выиграл чемпионат и суперкубок Италии.
Роналду забивает за "Ювентус в 11-м матче Серии А подряд
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду забил гол в победном для туринцев матче 25-го тура со "СПАЛом" (2:1).
Фото: Reuters
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