Футболист предпочёл остаться инкогнито. Сообщается, что он находится в инфекционном отделении в больнице города Сиена.
Игрок плохо почувствовал себя перед очередной игрой Серии С. У него наблюдался жар. Пройденный тест на коронавирус показал положительный результат.
В последние дни на Апеннинах резко вспыхнула эпидемия коронавируса. На сегодняшний день число зараженных превысило 500. 14 человек погибло.
По рекомендации министерства спорта Италии шесть матчей 26-го тура Серии А, в том числе "Ювентус" - "Интер", пройдут без зрителей.
Сегодняшняя игра миланского "Интера" против венгерского "Лудогорца" также пройдёт при пустых трибунах.
Итальянский футболист заразился коронавирусом
По информации La Nazione, футболист, выступающий в Серии C, заразился коронавирусом.
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