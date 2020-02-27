Итальянский футболист заразился коронавирусом

По информации La Nazione, футболист, выступающий в Серии C, заразился коронавирусом.

Футболист предпочёл остаться инкогнито. Сообщается, что он находится в инфекционном отделении в больнице города Сиена.



Игрок плохо почувствовал себя перед очередной игрой Серии С. У него наблюдался жар. Пройденный тест на коронавирус показал положительный результат.



В последние дни на Апеннинах резко вспыхнула эпидемия коронавируса. На сегодняшний день число зараженных превысило 500. 14 человек погибло.



По рекомендации министерства спорта Италии шесть матчей 26-го тура Серии А, в том числе "Ювентус" - "Интер", пройдут без зрителей.



Сегодняшняя игра миланского "Интера" против венгерского "Лудогорца" также пройдёт при пустых трибунах.