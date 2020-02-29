"В 2018 году много об этом говорили. Кто-то знал больше, чем я. Эта новость казалась невероятной. Никто не думал, что он перейдет в "Ювентус", хотя это великая команда. Он обрадовал всех итальянских болельщиков. Это был очень важный переход. Все довольны, и я тоже", - сказал Дель Пьеро.
Роналду перешел в "Ювентус" летом 2018 года из мадридского "Реала". Сумма трансфера составила 117 миллионов евро.
Алессандро Дель Пьеро: никто не думал, что Роналду перейдет в "Ювентус"
Экс-капитан "Ювентуса" и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро в эфире "Вечернего Урганта" рассказал, как отнесся к переходу португальца Криштиану Роналду в туринский клуб.
Фото: Reuters
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