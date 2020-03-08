Матч Серии А не был начат вовремя из-за требования министра остановить сезон

Матч 26-го тура Серии А между "Пармой" и СПАЛом не начался вовремя из-за слов минспорта Италии.

Источник: Dazn

Игроки клубов были готовы выходить на матч, старт которого был назначен на 14:30 мск, но в последний момент их развернули из-за слов минспорта Италии, который порекомендовал остановить сезон Серии А немедленно из-за вспышки коронавируса.



В Федерации футбола Италии к просьбе не прислушались и решили, что сезон будет продолжен. Матч "Парма" - СПАЛ перенесён.