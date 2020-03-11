Серия А утвердила решение приостановить чемпионат из-за коронавируса

Официальный Twitter-аккаунт Серии А объявил о приостановлении чемпионата на неопределенное время.

La #SerieATIM ? ufficialmente sospesa.

Ci fermiamo, ma gi? non vediamo l’ora di tornare.

Andr? tutto bene.#WeAreCalcio pic.twitter.com/BrF6RwcFeN — Lega Serie A (@SerieA) March 11, 2020

С сегодняшнего дня в указ вступает решение премьер-министра Италии Джузеппе Конте об отмене всех спортивных мероприятий в Италии из-за эпидемии коронавируса.Сообщалось, что предположительно Серия А будет приостановлена до 3-го апреля.Ранее матчи чемпионата Италии либо отменялись, либо проходили при пустых трибунах.На настоящий момент в Италии было выявлено более 10 000 случаев заражения уханьским коронавирусом. 631 человек скончался от вируса COVID-19. Более тысячи людей выздоровело.