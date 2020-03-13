Президент неаполитанцев Винченцо де Лука оценил поступок игрока своей команды.
"Хочу поблагодарить Лоренцо. Он один из тех, кто наиболее активно помогает больницам Неаполя", – заявил де Лука.
Чемпионат Италии приостановлен до апреля. Первым заразившимся футболистом в Серии А стал защитник "Ювентуса" Даниэле Ругани.
Игрок "Наполи" пожертвовал 100 тысяч евро на борьбу с коронавирусом
Нападающий "Наполи" Лоренцо Инсинье пожертвовал 100 евро на борьбу с коронавирусом. Деньги получат больницы региона Кампания, в частности Неаполь.
Фото: FootBoom
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