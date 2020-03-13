Игрок "Наполи" пожертвовал 100 тысяч евро на борьбу с коронавирусом

Нападающий "Наполи" Лоренцо Инсинье пожертвовал 100 евро на борьбу с коронавирусом. Деньги получат больницы региона Кампания, в частности Неаполь.

Фото: FootBoom

Президент неаполитанцев Винченцо де Лука оценил поступок игрока своей команды.



"Хочу поблагодарить Лоренцо. Он один из тех, кто наиболее активно помогает больницам Неаполя", – заявил де Лука.



Чемпионат Италии приостановлен до апреля. Первым заразившимся футболистом в Серии А стал защитник "Ювентуса" Даниэле Ругани.