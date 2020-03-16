По информации источника, главной причиной расставания может стать то, что Годин не вписывается в схему игры главного тренера Антонио Конте.
Годин уступил место в основе 20-летнему защитнику Алессандро Бастони.
34-летний уругваец присоединился к "Интер" летом прошлого года, перейдя на правах свободного агента из мадридского "Атлетико".
В текущем сезоне Диего Годин сыграл в 25-ти матчах за "Интер" во всех турнирах.
Диего Годин может уйти из миланского "Интера"
Уругвайский защитник Диего Годин может покинуть "Интер", сообщает Diario AS.
Фото: Getty Images
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