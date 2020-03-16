Диего Годин может уйти из миланского "Интера"

Уругвайский защитник Диего Годин может покинуть "Интер", сообщает Diario AS.

Фото: Getty Images

По информации источника, главной причиной расставания может стать то, что Годин не вписывается в схему игры главного тренера Антонио Конте.



Годин уступил место в основе 20-летнему защитнику Алессандро Бастони.



34-летний уругваец присоединился к "Интер" летом прошлого года, перейдя на правах свободного агента из мадридского "Атлетико".



В текущем сезоне Диего Годин сыграл в 25-ти матчах за "Интер" во всех турнирах.