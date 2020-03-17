Об этом сообщает официальный сайт "Ювентуса".
Ранее в составе "Ювентуса" зараженным оказался защитник Даниэле Ругани.
Напомним, что в настоящий момент чемпионат Италии приостановлен по причине распространения коронавируса на Апеннинском полуострове.
Всего в Италии погибло более 2000 человек от вируса COVID-19.
Блез Матюиди - второй футболист "Ювентуса", у которого был выявлен коронавирус
Французский полузащитник "Ювентуса" Блез Матюиди оказался инфицированным коронавирусом.
Фото: Getty Images
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