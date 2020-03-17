Матюиди, у которого обнаружили коронавирус: эта болезнь может затронуть каждого

Полузащитник "Ювентуса" и сборной Франции Блез Матюиди, у которого вчера выявили коронавирус, в своем инстаграме оставил первый комментарий.

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"Изначально не осознавал, что это заболевание такое опасное. Нам нужно понимать, что коронавирус может затронуть каждого, наших близких, друзей. Важно соблюдать правила", - написал Матюиди.



Напомним, ранее коронавирус был выявлен у другого игрока "Ювентуса" - Даниэле Ругани.