"Философия Эмери отличалась от Фонсеки. В "Роме" я чувствую себя намного лучше, потому что мы играем в хороший футбол, который мне подходит. Предпочитаю футбол Фонсеки — мы играем очень агрессивно, пытаемся держать мяч под своим контролем все время. Конечно, мне нравится такая игра.
Останусь ли я в "Роме"? Сейчас ничего не могу сказать, потому что сезон остановлен, мы не знаем, когда снова начнем играть и что будет летом. Футбол быстро меняется. Сначала ты в одной команде, а через какое-то время уже в другой. Никогда не знаешь, что может случиться в будущем", — приводит слова Мхитаряна The Times.
Ранее сообщалось, что руководство римлян удовлетворено игрой Мхитаряна и хочет сохранить его в клубе.
Мхитарян перешёл в "Рому" летом 2019-го года из "Арсенала" на правах аренды на один сезон. "Арсенал" хочет получить за Мхитаряна 25 миллионов евро. "Рома" надеется снизить цену в ходе переговоров.
В текущем сезоне Мхитарян записал на своё счёт 6 голов и 4 результативных передачи в 20-ти матчах за "Рому" во всех турнирах.
Мхитарян: в "Роме" я чувствую себя лучше, чем в "Арсенале"
Армянский полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян рассказал, как чувствует себя в римском клубе.
Фото: Reuters
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