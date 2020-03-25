Мхитарян: в "Роме" я чувствую себя лучше, чем в "Арсенале"

Армянский полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян рассказал, как чувствует себя в римском клубе.
Фото: Reuters
"Философия Эмери отличалась от Фонсеки. В "Роме" я чувствую себя намного лучше, потому что мы играем в хороший футбол, который мне подходит. Предпочитаю футбол Фонсеки — мы играем очень агрессивно, пытаемся держать мяч под своим контролем все время. Конечно, мне нравится такая игра.

Останусь ли я в "Роме"? Сейчас ничего не могу сказать, потому что сезон остановлен, мы не знаем, когда снова начнем играть и что будет летом. Футбол быстро меняется. Сначала ты в одной команде, а через какое-то время уже в другой. Никогда не знаешь, что может случиться в будущем", — приводит слова Мхитаряна The Times.

Ранее сообщалось, что руководство римлян удовлетворено игрой Мхитаряна и хочет сохранить его в клубе.

Мхитарян перешёл в "Рому" летом 2019-го года из "Арсенала" на правах аренды на один сезон. "Арсенал" хочет получить за Мхитаряна 25 миллионов евро. "Рома" надеется снизить цену в ходе переговоров.

В текущем сезоне Мхитарян записал на своё счёт 6 голов и 4 результативных передачи в 20-ти матчах за "Рому" во всех турнирах.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Серия А Рома Мхитарян Арсенал АПЛ
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Нападающий "Чертаново": будет интересно встретиться со "Спартаком" в стыковых матчах
Джикия, Соболев и Ребров сыграют в FIFA против клуба Ковалевского
"Брюгге" хочет выкупить защитника Соболя у "Шахтёра"
Нападающий "Чертаново", от которого зимой отказался ЦСКА, перешёл в "Кайрат"
Следующая неделя – нерабочая. Самое время пересмотреть 10 наших главных побед в XXI веке 1
Экс-президент "Баварии": не могу представить трансферы за 100 миллионов в ближайшее время
"Борись и побеждай!" Болельщики "Спартака" поддержали больных коронавирусом (видео) 1
Экс-президент "Ювентуса": Роналду уехал к больной матери, а показывает, как загорает у бассейна
"Рубин" изменил эмблему из-за коронавируса (фото) 1
Экс-форвард "Амкара": люди не воспринимают слова Лукашенко всерьез. Ему нравится играть в большого босса
Терехин: не стало хороших нападающих. Сейчас 13-15 мячей – и ты уже царь горы 1
Прокуратура сняла с Балотелли обвинения в изнасиловании несовершеннолетней девушки
Жоао Мариу: надеюсь, скоро заговорю по-русски 1
Мхитарян: в "Роме" я чувствую себя лучше, чем в "Арсенале"
Азар: первый сезон в "Реале" получился тухлым
Футболисты берлинского "Униона" отказались от своих зарплат
Чемпионат Италии могут доиграть после 30-го июня
Судья Федотов: Гинер сказал, что Карвальо вспомнил маму. "Не понимаете язык - не удаляйте" 1
"Раньше больше обнимался, сейчас держу дистанцию". Газизов - о коронавирусе 1
Алаба не захотел переходить в "Манчестер Сити"
Экс-тренер вратарей "Спартака": рад, что Максименко продолжает прогрессировать
Смородская: телеправа и билеты на РПЛ стоят три копейки. Как тут заработать? 4
"Манчестер Юнайтед" хочет приобрести Гризманна
Жена Новосельцева Кейру обратилась к Путину, чтобы добиться от супруга алиментов 8
"Это бомба!" Дзюба опубликовал обложку игры FIFA, на которой изображен Лукашенко
Ибрагимович может начать агентскую карьеру
"Шальке" хочет выкупить Тодибо у "Барселоны"
"Тоттенхэм" выделит Моуринью 145 миллионов евро на трансферы 2
The Telegraph: "Манчестер Юнайтед" фаворит в борьбе за Джейдона Санчо
Федерация футбола Испании выделит полмиллиарда евро для клубов из-за коронавируса
Все новости