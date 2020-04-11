Полузащитник "Ювентуса" и сборной Уэльса Аарон Рэмзи назвал своего партнера по туринскому клубу Криштиану Роналду одним из величайших футболистов в истории.
"Криштиану всегда первым приходит в зал, тренируется, после чего идет на поле. Он - победитель, хочет побеждать даже на тренировке. Роналду - один из величайших футболистов в истории футбола. Мне не нужно рассказывать, насколько он хорош. Он постоянно хочет становиться лучше", - сказал Рэмзи в своем инстаграме.
Роналду выступает за "Ювентус" с лета 2018 года, перейдя из "Реала". В нынешнем сезоне он провел 32 матча и забил 25 голов.
Рэмзи: Роналду - победитель, один из величайших футболистов в истории футбола
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