- Хочу ли я стать тренером? Если "Ювентуса", то да. Но не каждый может быть тренером, - приводит слова Клаудио Football Italia.
34-летний полузащитник почти всю свою футбольную карьеру провел в Турине. С 1993 по 2006 год он выступал за молодежный состав, затем с 2006 по 2018 за основу. За 25 лет в составе "Ювентуса" Маркизио 7 раз становился чемпионом Италии, 4 раза брал Кубок и 3 раза Суперкубок страны.
В 2018 году Клаудио перешел в "Зенит" и по итогам сезона стал чемпионом России. 3 октября 2019 объявил о завершении футбольной карьеры.
Маркизио: хотел бы стать главным тренером "Ювентуса"
Экс-хавбек петербургского "Зенита" и туринского "Ювентуса" Клаудио Маркизио выразил желание стать главным тренером "старой синьоры".
Фото: football24.ua
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