Экс-одноклубник Наингголана: Раджа выходил из раздевалки, чтобы покурить с тренером

Экс-защитник итальянской "Ромы" Леандро Кастан поделился воспоминаниями о поведении своего бывшего одноклубника Раджи Наингголана.

Фото: Football.ua

- Он приехал из "Кальяри", и я мало что знал о нем. Но уже во время своего первого матча он снес соперника, прежде чем начать атаку, и тогда я понял, каким он был игроком.



Он хороший футболист, но, к сожалению, у него было много спорных привычек. Когда мы были в "Роме", он выходил из раздевалки, чтобы покурить с помощником главного тренера. Он делал то, что ему нравилось, и ему было все равно, что люди подумают об этом. Однако после этого он выходил на поле и делал важный вклад в игру, — приводит слова футболиста Goal.



Раджа Наингголан неоднократно был замечен курящим и в сборной Бельгии. Однажды хавбек заявил, что он не был единственным курильщиком в составе национальной команды, но именно его выставляли нарушителем режима. После того как главный тренер бельгийской сборной Роберто Мартинес не взял Наингголана на ЧМ-2018, Раджа завершил международную карьеру.



Наингголан всю профессиональную карьеру проводит в итальянских клубах. Он выступал за "Пьяченцу", "Рому", "Интер". В данный момент Раджа является игроком "Кальяри", права на футболиста принадлежат "Интеру". В текущем сезоне полузащитник провел 21 матч в Серии А и забил 5 голов.