Экс-одноклубник Наингголана: Раджа выходил из раздевалки, чтобы покурить с тренером

Экс-защитник итальянской "Ромы" Леандро Кастан поделился воспоминаниями о поведении своего бывшего одноклубника Раджи Наингголана.
Фото: Football.ua
- Он приехал из "Кальяри", и я мало что знал о нем. Но уже во время своего первого матча он снес соперника, прежде чем начать атаку, и тогда я понял, каким он был игроком.

Он хороший футболист, но, к сожалению, у него было много спорных привычек. Когда мы были в "Роме", он выходил из раздевалки, чтобы покурить с помощником главного тренера. Он делал то, что ему нравилось, и ему было все равно, что люди подумают об этом. Однако после этого он выходил на поле и делал важный вклад в игру, — приводит слова футболиста Goal.

Раджа Наингголан неоднократно был замечен курящим и в сборной Бельгии. Однажды хавбек заявил, что он не был единственным курильщиком в составе национальной команды, но именно его выставляли нарушителем режима. После того как главный тренер бельгийской сборной Роберто Мартинес не взял Наингголана на ЧМ-2018, Раджа завершил международную карьеру.

Наингголан всю профессиональную карьеру проводит в итальянских клубах. Он выступал за "Пьяченцу", "Рому", "Интер". В данный момент Раджа является игроком "Кальяри", права на футболиста принадлежат "Интеру". В текущем сезоне полузащитник провел 21 матч в Серии А и забил 5 голов.


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Теги: Наингголан Кальяри Серия А
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