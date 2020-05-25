Аллегри готов вернуться к тренерской деятельности

Бывший главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри готов вернуться работе.



Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, Аллегри намерен работать в одном из клубов Серии А спустя год отдыха. 52-летний специалист хочет возглавить клуб, который будет ставить перед собой высокие задачи.



В его услугах заинтересованы на данный момент два клуба: "МЮ" и "ПСЖ". Отмечается, что спортивный директор французкого клуба Леонардо уже контактировали с Аллегри.