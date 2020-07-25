Конте отреагировал на новость о подписании Месси в 2021 году

Главный тренер "Интера" Антонио Конте прокомментировал информацию о подписании Лионеля Месси в 2021 году.

Фото: Getty Images

- Слухи о переходе Месси - абсолютная ложь. Не верьте в эти сплетни. Он не перейдёт в "Интер" даже в фэнтези-футболе, - цитирует Конте журналист The Guardian Фабрицио Романо в своем твиттере.



У аргентинца летом 2021 года заканчивается соглашение с "Барселоной", оно пока не было продлено. Сообщалось, что итальянцы планируют платить форварду около 50 млн евро в год. Также в клубе рассчитывают, что аргентинец поможет привлечь новых спонсоров и повысит популярность бренда.



В завершившемся сезоне чемпионата Испании Лионель Месси стал лучшим бомбардиром и ассистентом. За 33 проведенных встречи он забил 25 голов и отдал 21 голевую передачу.