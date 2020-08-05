"Рома" сообщила, что клуб будет продан за 591 млн евро

"Рома" будет продана миллиардеру Дэну Фридкину.

Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.



Нынешний владелец "волков" Джеймс Палотта согласовал продажу клуба. Сумма сделки составит 591 миллион евро. Средства будут переведены к 31 августа.



Изначально Палотта хотел продать "Рому" дороже, но из-за пандемии коронавируса стоимость клуба стала меньше.



В прошлом сезоне римский клуб занял 5-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. Также клуб дошел до 1/8 финала Лиги Европы, где сегодня встретится с "Севильей".