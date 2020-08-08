Сегодня, 8 августа, было объявлено, что "Ювентус" уволил Маурицио Сарри. Под руководством Сарри туринцы выиграли чемпионат Италии, но вылетели из Лиги чемпионов уже на стадии 1/8 финала, уступив по сумме двух матчей "Лиону".
Пирло защищал цвета "Ювентуса" с 2011 по 2015 год.
Как сообщает Goal.com, руководство "Юве" решило доверить команду Пирло.
Источник: Пирло станет новым главным тренером "Ювентуса"
Бывший полузащитник "Ювентуса" Андреа Пирло станет новым главным тренером команды, сообщают СМИ.
Фото: Sky Sport Italia
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