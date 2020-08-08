Источник: Пирло станет новым главным тренером "Ювентуса"

Бывший полузащитник "Ювентуса" Андреа Пирло станет новым главным тренером команды, сообщают СМИ.



Фото: Sky Sport Italia

Сегодня, 8 августа, было объявлено, что "Ювентус" уволил Маурицио Сарри. Под руководством Сарри туринцы выиграли чемпионат Италии, но вылетели из Лиги чемпионов уже на стадии 1/8 финала, уступив по сумме двух матчей "Лиону".



Пирло защищал цвета "Ювентуса" с 2011 по 2015 год.



Как сообщает Goal.com, руководство "Юве" решило доверить команду Пирло.