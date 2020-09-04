Берлускони, у которого выявлен коронавирус, госпитализирован в больницу

Бывший президент " Милана " Сильвио Берлускони был госпитализирован в больницу.

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У 84-летнего Берлускони появились симптомы, которые требуют более тщательной проверки. Ранее у него выявили коронавирусную инфекцию. Отмечается, что в настоящее время состояние экс-премьер-министра Италии нормализовалось.



Весной Берлускони выделил 10 млн евро на борьбу с COVID-19.



Источник: Calciomercato