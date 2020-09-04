У 84-летнего Берлускони появились симптомы, которые требуют более тщательной проверки. Ранее у него выявили коронавирусную инфекцию. Отмечается, что в настоящее время состояние экс-премьер-министра Италии нормализовалось.
Весной Берлускони выделил 10 млн евро на борьбу с COVID-19.
Источник: Calciomercato
Берлускони, у которого выявлен коронавирус, госпитализирован в больницу
Бывший президент "Милана" Сильвио Берлускони был госпитализирован в больницу.
Фото: © globallookpress.com
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