Доннарумма запросил у "Милана" контракт с годовым окладом в 10 млн евро

Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарума хочет зарабатывать в клубе 10 миллионов евро.
calciomercatonews.com
Сообщается, что сейчас вратарь зарабатывает в итальянской команде 6 миллионов евро. Агент игрока Мино Райола уже выдвинул эти условия руководству клуба.

Доннарума является воспитанником "Милана" и дебютировал за основную команду в 2015 году, когда ему было 16 лет.

Источник: Corriere della Sera

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Доннарумма Милан Серия А
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Финляндия победила Ирландию, а Словения оказалась сильнее Молдовы
Для завершения перехода в "Ювентус" Суарес будет сдавать экзамен по итальянскому языку 2
Сборная России одержала победу над Венгрией 21
Бонуччи: Ван Дейк и Кьеллини - в топ-5 защитников мира
Источник: полузащитник "Бенфики" Таарабт может продолжить карьеру в "Зените" 2
"Вулверхэмптон" объявил о переходе защитника Марсала 1
Тотти может стать техническим директором "Ромы"
Аллегри может возглавить сборную Нидерландов
"Арсенал" и "Ливерпуль" проявляют интерес к Гризманну
Аджоев - об интересе "Арсенала" к Глушенкову: нас и Месси интересует 1
Защитник "Реала" Регилон хочет продолжить карьеру в Англии
"Наполи" готов продать Кулибали в "Манчестер Сити" за 90 миллионов евро 2
Дивеев получил травму в расположении молодежной сборной России 6
Матч Кубка России "Родина" - "Спартак" пройдет на "Открытие Арене" 3
Уэльс благодаря голу на 94-й минуте обыграл Болгарию 3
Агент Ахметова: Ильзат не сыграет за ЦСКА ранее середины октября
Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Венгрией 9
Доннарумма запросил у "Милана" контракт с годовым окладом в 10 млн евро 2
"Рубин" сыграл вничью с "Уралом" в товарищеском матче
Роналду вернулся в строй
Газизов: пост Кутепова ничего не значит. Он игрок "Спартака" 5
Кутепов сделал загадочную публикацию в инстаграме 14
Модрич: было бы здорово закончить карьеру в "Реале"
Шевченко: Лунин готов к вызову как в "Реале", так и в сборной Украины
Месси может потерять статус капитана в новом сезоне 3
Ахметов приступил к тренировкам в общей группе ЦСКА с ограничениями (фото) 1
"Барселона" исключает вариант с продажей Коутиньо
Иличич в понедельник возобновит тренировки с "Аталантой"
Сборная России в матче против Венгрии сыграет в красной форме (фото)
"Наполи" проявляет интерес к Кьезе
Все новости