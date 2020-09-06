Сообщается, что сейчас вратарь зарабатывает в итальянской команде 6 миллионов евро. Агент игрока Мино Райола уже выдвинул эти условия руководству клуба.
Доннарума является воспитанником "Милана" и дебютировал за основную команду в 2015 году, когда ему было 16 лет.
Источник: Corriere della Sera
Доннарумма запросил у "Милана" контракт с годовым окладом в 10 млн евро
Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарума хочет зарабатывать в клубе 10 миллионов евро.
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