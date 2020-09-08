Сообщается, что в услугах итальянского футболиста заинтересован лично главный тренер клуба Эусебио Ди Франческо.
Соглашение 28-летнего нападающего с "Торино" истекает в 2023 года. В прошлом сезоне он забил 6 голов в 24 матчах.
Ранее об интересе к Дзадзе сообщалось со стороны "Зенита" и "Локомотива".
Источник: Tuttosport
Дзадза, которым интересовались "Локомотив" и "Зенит", перейдет в "Кальяри"
Форвард "Торино" Симоне Дзадза перейдет в "Кальяри".
Global Look Press
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