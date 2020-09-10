Источник: украинцу Малиновскому предлагают покинуть "Аталанту" из-за перехода Миранчука

Журналист Алексей Андронов рассказал, что украинскому полузащитнику "Аталанты" Руслану Малиновскому предлагают покинуть клуб из-за перехода в него россиянина Алексея Миранчука.

Фото: ФК "Аталанта"