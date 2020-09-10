- Мне будет крайне интересно посмотреть, как они сработаются в "Аталанте" с украинцем Русланом Малиновским, которому сейчас кто-то уже предлагает немедленно покинуть команду в знак протеста против приезда человека из страны-агрессора, - сказал Андронов в видео YouTube-канала "Дерби 2.0".
Напомним, 24-летний Миранчук стал игроком "Аталанты" в конце августа. Клуб из Бергамо заплатил за футболиста 14,5 млн евро, однако дебютировать за новый клуб Алексей сможет не сразу. Из-за восстановления от травмы Миранчук пропустит ещё около месяца.
Алексей - выпускник академии "Локомотива". С 2013 года он стал привлекаться к играм за основной состав. За семь лет, проведенных в клубе, Миранчук провел 228 матчей и забил 43 гола во всех турнирах.
Источник: украинцу Малиновскому предлагают покинуть "Аталанту" из-за перехода Миранчука
Журналист Алексей Андронов рассказал, что украинскому полузащитнику "Аталанты" Руслану Малиновскому предлагают покинуть клуб из-за перехода в него россиянина Алексея Миранчука.
Фото: ФК "Аталанта"
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