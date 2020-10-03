"Парма" пополнила состав двумя полузащитниками

Итальянская "Парма" подписала Хуана Франсиско Брунетту из "Годой Крус" и Симона Зома из "Цюриха".

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Состав "Пармы" пополнился двумя молодыми полузащитниками, сообщает официальный сайт клуба. 23-летний Хуан Франсиско Брунетта взят в аренду с обязательным выкупом из аргентинского "Годой-Крус", срок его соглашения закончится летом 2025 года. 19-летний Симон Зом из швейцарского "Цюриха" заключил контракт на 5 лет.



"Парма" уступила в обеих стартовых встречах Серии A - после домашнего поражения от "Наполи" 0:2 последовал гостевой разгром в "Болонье" со счетом 1:4. После двух туров клуб находится в зоне вылета. В матче третьего тура 4 октября "Парма" принимает на своем поле "Верону".