- Дорогие поклонники «Аталанты», пишу здесь, потому что у меня нет возможности защитить себя и поговорить с вами. Я просто хочу донести до вас, что, когда я уйду, правда обо всем станет известна. Вы знаете меня, знаете, какой я человек. Люблю вас. Ваш капитан, - написал Гомес в сторис личного инстаграма.
Ранее стало известно, что капитан "Аталанты" Алехандро Гомес может покинуть клуб из-за драки с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини, случившейся в перерыве домашнего матча 5 тура Лиги чемпионов против датского "Мидтьюлланна" (1:1). "Аталанта" занимает восьмое место в Серии A с 17 очками после 10 матчей.
Капитан "Аталанты" Гомес - о ссоре с главным тренером: когда я уйду, правда обо всем станет известна
Капитан "Аталанты" Алехандро Гомес прокомментировал информацию о драке с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини.
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!