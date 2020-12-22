Буффона могут дисквалифицировать за богохульство

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Италии рассмотрит поведение вратаря "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона в 13-го тура Серии А с "Пармой" (0:4).
Фото: ФК "Ювентус"
Сообщается, что 40-летнего итальянца подозревают в употреблении богохульственных выражений. По предварительной информации, фраза, сказанная Буффоном по ходу матча с "Пармой", попала на аудиозапись.

Ранее в похожей ситуации хавбек "Ромы" Брайан Кристанте получил дисквалификацию на одну игру.

Отметим, что богохульственные ругательства считаются одними из самых серьезных в итальянском языке.

Буффон в нынешнем сезоне итальянского чемпионата провел 4 игры, в двух из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Источник: Football Italia

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Теги: Буффон Ювентус Парма Серия А
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