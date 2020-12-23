Источник: хавбек "Шахтера" Коваленко станет одноклубником Миранчука в "Аталанте"

"Аталанта" заключила предварительное соглашение с полузащитником донецкого "Шахтера" Виктором Коваленко.

Фото: ФК "Шахтер"

Хавбек "Шахтера" и сборной Украины Виктор Коваленко перейдет в "Аталанту" и уже подписал предварительный контракт, сообщает твиттер португальского журналиста Бруну Андраде.



По данным источника, 24-летний игрок, являющийся воспитанником "Шахтера", не стал продлевать с клубом текущий контракт, срок которого истекает летом 2021 года, и переедет в Серию A в статусе свободного агента.



В нынешнем сезоне Коваленко провел 11 игр в составе "Шахтера", в которых забил 4 мяча. В футболке национальной команды Украины футболист сыграл 29 матчей.