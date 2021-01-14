Удивительный день Миранчука: дебют в стартовом составе «Аталанты», гол и выход в 1/4 финала Кубка Италии

Rusfootball.info — об ударном дебюте россиянина, который ждали 133 дня.

La Gazzetta dello Sport

«Аталанта» уверенно преодолела 1/8 финала Кубка Италии. В матче с «Кальяри» клуб из Бергамо показал агрессию, желание и класс. Счёт вполне мог быть разгромным, но гостей спасал Гильелмо Викалио, который на полтора часа превратился в Буффона.Естественно, что для российских болельщиков главным событием стало появление в стартовом составе Алексея Миранчука. Переход одного из самых талантливых футболистов России в «Аталанту» пока больше ассоциируется с тяжёлой адаптацией новичка.Действительно, первые полгода в «Аталанте» получаются для Алексея непростыми. Россиянин приехал в итальянский клуб с травмой, а вскоре после восстановления заразился коронавирусом. Джан Пьеро Гасперини, главный творец успехов «Аталанты», не видел никакой проблемы в статусе Миранчука. А недавно итальянский специалист и вовсе прямо сказал, что пока Алексею конкурировать с Йосипом Иличичем проблематично.Всё это происходило ещё и на фоне слухов о возможном конфликте Гасперини с Миранчуком, конфликте тренера с президентом и так далее. Якобы, специалист решил отомстить руководству клуба, которое привезло ему игрока, которого он даже не просил. Все эти слухи неоднократно опровергались из различных источников, но теории заговоров — одна из любимых тем россиян.Ещё перед матчем Гасперини объявил, что даст возможность поиграть футболистам, которые получали не так много шансов. В их числе тренер назвал и Миранчука.Россиянин в стартовом составе своей команды не затерялся. Более того, в первом тайме именно российский полузащитник был главным действующим лицом на поле. Без Сапаты и Иличича Миранчуку и Муриэлю предстояло сыграть важнейшие роли.Уже на 4-й минуте российский хавбек забил, здорово подстроившись под мяч после углового. Но взятие ворот «Кальяри» арбитр отменил, справедливо заметив офсайд. На этом Миранчук не останавливался. «Аталанта» разрывала соперника, нанеся за первые полчаса игры 15 ударов по воротам.Миранчук был близок к голу в середине первого тайма. После классной передачи Муриэля россиянин здорово пробил низом, но голкипер «Кальяри» спас свою команду. А затем Миранчук первым оказался на добивании после плотного удара Муриэля. Но вновь Викалио вышел победителем из эпизода, успев выставить руки.В итоге Миранчук сумел воплотить преимущество «Аталанты» в гол уже в концовке первого тайма, забив «в раздевалку». После очередной передачи Муриэля россиянин классно пробил в касание из пределов штрафной, не оставив рукастому Викалио никаких шансов. Безусловно, гол был для «Аталанты» очень важен: после того, как пробиваешь по воротам более 15 раз, совсем обидно уходить на перерыв без забитых мячей.Во втором тайме Миранчук был уже не так заметен, но пользу своей команде приносил. «Кальяри» удалось в начале 45-минутки сравнять счёт, но «Аталанта» сняла все вопросы в середине тайма, выстрелив дуплетом. Миранчук покинул поле на 69-й минуте, уступив своё место Иличичу.«Аталанта» полностью переиграла соперника (28-7 по ударам по воротам), но Гасперини остался недоволен низкой реализацией моментов. При этом тренер явно остался доволен вкладом игроков, которые не попадали в состав. Хоть наставник «Аталанты» и не стал называть имена, но, безусловно, Миранчук заслужил похвалу тренера.«Мы играли очень хорошо, но если не реализовывать моменты, не снимать все вопросы, то для вас всё может начаться сначала. Мы это видели сегодня, когда соперник сравнял счёт. Мы сейчас находимся в хорошей форме, но будет здорово, если мы сможем обеспечивать победу раньше.В нынешнем сезоне у нас много матчей. Мы ввели в состав игроков, которые не получали много игрового времени, но сегодня они проделали отличную работу. Это позволяет мне использовать больше вариантов, что даст больше игровой практики футболистам.Можно делать пять замен, а мы проводим матчи каждые три дня. Поэтому важно, чтобы были альтернативные варианты», — сказал Гасперини.Теперь «Аталанта» в четвертьфинале сыграет с победителем матча «Парма» — «Фиорентина». Наверняка, Миранчук вновь получит игровое время. Но ещё больше хотелось бы его увидеть 17 января, когда клуб из Бергамо в Серии А примет «Дженоа». Кажется, Алексей заслужил.