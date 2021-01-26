- Пересекался ли я с Ибрагимовичем? Он дружит с моим отцом и иногда бывал в нашем доме в Швеции. Он очень смешной парень - точно такой же, какой и перед камерами. Как Златан держит такой уровень в 39? Он отличается от других. У него совсем другая ментальность, - передает слова Ларссона Matchtv.ru.
39-летний нападающий Златан Ибрагимович в январе 2020 года вернулся в европейский футбол из MLS и подписал контракт с "Миланом". В 35 матчах за "россонери" во всех турнирах после возвращения Ибрагимович забил 25 голов и выполнил 7 результативных передач.
"Златан - очень смешной парень". Ларссон поделился мнением об Ибрагимовиче
Нападающий "Спартака" и сборной Швеции Джордан Ларссон рассказал о личном знакомстве с легендарным форвардом "Милана" Златаном Ибрагимовичем.
Фото: AFP
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