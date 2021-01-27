"Анжи", за который Кокорин не провел ни одного матча, претендует на солидарные выплаты от перехода игрока в "Фиорентину"

Гендиректор "Анжи" Абсалутдин Агарагимов сообщил, что клуб планирует сделать в "Фиорентину" запрос о солидарных выплатах за трансфер форварда Александра Кокорина.
Фото: "Фиорентина"
"Кокорин был у нас всего один месяц. Нам полагается мелочь. Мы от нее не отказываемся. Надо понимать точную сумму перехода и от нее считать. Примерно 150-180 тысяч. Запрос в "Фиорентину" сделаем на днях. Если трансфер будет оплачен в два транша, то и мы получим сумму в два транша", - сказал Агарагимов.

Согласно правилам ФИФА, при международном переходе клубам, за которые игрок выступал в период с 12 до 23 лет, полагаются солидарные выплаты в совокупном размере пяти процентов от суммы трансфера.

Напомним, что Кокорин был игроком "Анжи" около месяца в 2013 году. При этом он не провел за команду ни одного официального матча. По данным СМИ, "Фиорентина" заплатила "Спартаку" за форварда 3,5-4,5 миллиона евро.

Отметим, что в среду, 27 января, "Фиорентина" объявила о трансфере Кокорина из "Спартака". Александр выступал за московский клуб с лета 2020 года.

Источник: РБ Спорт

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Кокорин Анжи Фиорентина
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(6)

Последние новости

"Крылья Советов" сыграют с командой своего бывшего полузащитника Ярошика
Геркус: зарплата Промеса в "Спартаке" увеличится в два раза
"Фиорентина" презентовала Кокорина, вспомнив Бродского и Достоевского (видео) 1
Клопп - об увольнении Лэмпарда из "Челси": Абрамович - не самый терпеливый человек в мире
Отец Тосуна подтвердил, что его сын получил предложение из России 1
Зинченко рассказал, какой бой Хабиба в UFC хочет увидеть больше всего
На ВТБ Арену будут допускать болельщиков по лицевой биометрии
Источник: бывший защитник "Спартака" уйдет из "Манчестер Юнайтед"
"Краснодар" обыграл бывшую команду Кононова
Кокорин наблюдает за тренировкой своих партнеров в "Фиорентине" (видео) 3
"Герои". Малафеев опубликовал фотографии с врачами, вылечивших его от коронавируса
Кирилл Кокорин - о критике в адрес брата: я так понимаю, что сейчас вообще народ обозленный
Семак высказался о травме Азмуна в товарищеском матче с "Уралом" 4
Агент Сафонов: Зобнин готовый игрок для Европы, его ничем не удивишь 2
Семак прокомментировал победу "Зенита" над "Уралом" 1
Источник: Гайч прибыл в Италию, чтобы оформить переход в "Беневенто" 1
"Анжи", за который Кокорин не провел ни одного матча, претендует на солидарные выплаты от перехода игрока в "Фиорентину" 4
Официально: "Арсенал" арендовал Эдегора у "Реала"
"Фиорентина" показала первую тренировку Кокорина в Италии (видео)
Федун прокомментировал переход Кокорина в "Фиорентину" 3
"Зенит" победил "Урал" в результативном товарищеском матче 1
Панюков: поначалу в "Аяччо" были уверены, что в России живут воинствующие расисты и агрессивные алкоголики 1
СМИ: Тедеско может вернуться в "Шальке" по окончании сезона 4
21-летний экс-игрок "Иртыша" погиб от ножевого ранения в уличной драке
Ветеран ЦСКА Пономарев: Шкурин - туповатый игрок, не для армейской команды 2
Первый тренер Кокорина: рад переходу Саши в "Фиорентину". Наверное, это последний его шанс показать себя на топ-уровне
Дивеев - о голе рабоной: раз в год и палка стреляет. Больше такого не повторится 1
Широков - о Кокорине: это отличный переход для Саши. Он правильно сделал, молодец 1
"Спартаку" не надо экономить на Промесе, Квинси способен дать результат здесь и сейчас 10
"Спартак" опубликовал прощальный привет Кокорина болельщикам красно-белых 6
Все новости
-