"Кокорин был у нас всего один месяц. Нам полагается мелочь. Мы от нее не отказываемся. Надо понимать точную сумму перехода и от нее считать. Примерно 150-180 тысяч. Запрос в "Фиорентину" сделаем на днях. Если трансфер будет оплачен в два транша, то и мы получим сумму в два транша", - сказал Агарагимов.
Согласно правилам ФИФА, при международном переходе клубам, за которые игрок выступал в период с 12 до 23 лет, полагаются солидарные выплаты в совокупном размере пяти процентов от суммы трансфера.
Напомним, что Кокорин был игроком "Анжи" около месяца в 2013 году. При этом он не провел за команду ни одного официального матча. По данным СМИ, "Фиорентина" заплатила "Спартаку" за форварда 3,5-4,5 миллиона евро.
Отметим, что в среду, 27 января, "Фиорентина" объявила о трансфере Кокорина из "Спартака". Александр выступал за московский клуб с лета 2020 года.
Источник: РБ Спорт
"Анжи", за который Кокорин не провел ни одного матча, претендует на солидарные выплаты от перехода игрока в "Фиорентину"
Гендиректор "Анжи" Абсалутдин Агарагимов сообщил, что клуб планирует сделать в "Фиорентину" запрос о солидарных выплатах за трансфер форварда Александра Кокорина.
Фото: "Фиорентина"
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