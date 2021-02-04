Президент итальянского клуба ушел в отставку после того, как у него обнаружили конверт с деньгами

Президент итальянского клуба "Новара" Марчелло Чианчи покинул свою должность.

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Сообщается, что это случилось после того, как в машине функционера обнаружили конверт с деньгами. В нем было 200 тыс. евро. Объяснить происхождение денег Чианчи не сумел, поэтому в отношении него началось расследование. Чианчи пришлось покинуть свой пост.



"Новара" выступает в Серии С — третьем по значимости дивизионе Италии. После 22-х туров клуб занимает 15-ю строчку турнирной таблицы с 23 очками.



Источник: La Gazzetta dello Sport.