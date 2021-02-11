Вячеслав Фетисов: "Спартак" поможет Кокорину заиграть в "Фиорентине"

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов высказался о перспективах российского нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина в Серии А.
Фото: ФК "Фиорентина"
"А знаете, что поможет ему заиграть в "Фиорентине" как в лучшие времена? "Спартак"!

Если опираться на события, то к решению уехать Александра подтолкнуло то, что именно в "Спартаке" ему не удалось или не дали заиграть как в лучшие времена. И переход в "Фиорентину" – шаг знающего себе цену человека с характером, у которого теперь есть цель доказать, чего он стоит на самом деле", - приводит слова Фетисова "Спорт-экспресс".

Напомним, что Кокорин перешел в "Спартак" в августе 2020 года на правах свободного агента. В первой части сезона Российской Премьер-Лиги в составе красно-белых 29-летний форвард провел 8 матчей, в которых отличился двумя забитыми мячами с пенальти и одной результативной передачей.

27 января 2021 года "Фиорентина" объявила о переходе Кокорина из московского клуба. Сделка обошлась "фиалкам" в 4,5 млн евро. Контракт Александра с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 4,5 млн евро.

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Теги: Фетисов Спартак Кокорин Фиорентина Серия А
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