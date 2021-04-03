"Ювентус" потерял очки в Туринском дерби

"Ювентус" сыграл вничью с "Торино" (2:2) в рамках 29-го тура Серии А.
Фото: Getty Images
Первый тайм Туринского дерби завершился с ничейным счетом 1:1. На гол Федерико Кьезы, забитый на 16-й минуте, точным ударом ответил Антонио Санабрия. Парагвайский форвард вывел свою команду вперед уже через две минуты после начала второго тайма, однако добиться успеха подопечным Давиде Никала не удалось.

Криштиану Роналду забил головой на 80-й минуте встречи. Сначала арбитр матча Микаэль Фаббри зафиксировал офсайд у португальского форварда, однако после просмотра повтора судья засчитал гол.

По итогам 28 матчей "Ювентус" занимает четвертую строчку чемпионата Италии. Отставание команды Пирло от лидирующего "Милана" составляет девять очков.

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Теги: Ювентус Торино Роналду Кьеза
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