"Фиорентина" включила Кокорина в заявку на матч с "Кальяри"

? CONVOCATI— ACF Fiorentina (@acffiorentina) May 11, 2021
I convocati viola per la sfida #CagliariFiorentina??
Powered by @TiresTomket#ForzaViola ? #CagliariFiorentina pic.twitter.com/Q1yYaxpWeL
В заявку попал российский форвард "фиалок" Александр Кокорин. Он пока так и не выходил на поле после очередной мышечной травмы.
Матч 36-го тура Серии А, в котором сыграют "Фиорентина" и "Кальяри", состоится 12 мая. Начало - в 19:30 мск.
Ранее главный тренер "Фиорентины" Джузеппе Якини выразил надежду, что Кокорин сыграет в заключительных матчах сезона.