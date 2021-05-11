"Фиорентина" включила Кокорина в заявку на матч с "Кальяри"

Пресс-служба "Фиорентины" опубликовала заявку команды на матч 36-го тура Серии А с "Кальяри".


В заявку попал российский форвард "фиалок" Александр Кокорин. Он пока так и не выходил на поле после очередной мышечной травмы.

Матч 36-го тура Серии А, в котором сыграют "Фиорентина" и "Кальяри", состоится 12 мая. Начало - в 19:30 мск.

Ранее главный тренер "Фиорентины" Джузеппе Якини выразил надежду, что Кокорин сыграет в заключительных матчах сезона.

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Теги: Кокорин Фиорентина Кальяри
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