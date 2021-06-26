"Кокорин - очень интересный и полезный футболист. Я был бы рад видеть его в "Зените". Хотя мне кажется, что покупать его не будут. Деньги, которые могли бы быть потрачены на покупку Кокорина, будут направлены на другого игрока. У нас есть Азмун, есть Дзюба. Кокорин нам сейчас особо не нужен, у нас укомплектованный состав. Почему не получилось в Италии? Есть какие-то тонкости, пока он не устраивает итальянцев. Не могу сказать, почему", - сказал Боярский.
Напомним, сегодня появилась информация, что нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин может покинуть клуб нынешним летом. Отмечается, что на Кокорина претендуют клубы из России. Также игроком интересуются на Ближнем Востоке.
В январе этого года 30-летний форвард стал игроком "Фиорентины", подписав с "фиалками" контракт на 3,5 года. Итальянский клуб заплатил за россиянина 4,5 млн евро. В составе "Фиорентины" он провел 4 матча, сыграв в общей сложности 91 минуту. Получив травму в матче 25-го тура Серии А против "Ромы" (1:2), Кокорин не выходил на поле 12 матчей подряд.
Первую часть прошлого сезона Александр Кокорин провел за "Спартак". Он перешел в состав "красно-белых" летом 2020 года на правах свободного агента. В московском клубе Кокорин сыграл в 8 матчах в Российской Премьер-лиге и в двух играх в рамках Кубка России, забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи.
Источник: "СЭ"
Источник: "Фиорентина" готова продать Кокорина
Боярский: Кокорин - очень полезный футболист, но он не нужен "Зениту"
Народный артист РФ и болельщик "Зенита" Михаил Боярский прокомментировал информацию о том, что полузащитник "Фиорентины" Александр Кокорин может покинуть итальянский клуб.
Фото: РИА Новости
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