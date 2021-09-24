Агент Зинченко: Сарри просто уговаривал руководство "Наполи" купить Сашу

Агент Алан Прудников, представляющий интересы игрока "Манчестер Сити" и сборной Украины Александра Зинченко, рассказал, как его клиент мог оказаться в "Наполи".

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"Про "Наполи" скажу честно: договориться о чем-либо с Де Лаурентисом практически невозможно. Тому, кто сможет с ним договориться, можно поставить памятник и назвать его величайшим агентом из всех в мире. Мы прилетали и вели переговоры с ними. Однако степень сложности этих людей полностью олицетворяет сложности внутри "Наполи". <...> Не могу разглашать детали той истории, но они предложили за Сашу самые большие деньги в Европе. Они безумно его хотели. Сарри просто уговаривал руководство купить Сашу. И сейчас руководство "Наполи" связывается с нами каждое трансферное окно, очень хочет его видеть в команде и предлагает очень неплохие условия", - рассказал Прудников.



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Агент Прудников рассказал об интересе европейских клубов к Баринову и Захаряну Прудников сообщил, что не смог договориться с президентом "Наполи" Аурелио Де Лаурентисом о трансфере Зинченко. По словам агента, вести переговоры с Де Лаурентисом очень сложно. Прудников также сообщил, что "Наполи" предлагал за Зинченко большие деньги. Он отметил, что в приобретении Зинченко был очень заинтересован Маурицио Сарри, тогда тренировавший неаполитанскую команду."Про "Наполи" скажу честно: договориться о чем-либо с Де Лаурентисом практически невозможно. Тому, кто сможет с ним договориться, можно поставить памятник и назвать его величайшим агентом из всех в мире. Мы прилетали и вели переговоры с ними. Однако степень сложности этих людей полностью олицетворяет сложности внутри "Наполи". <...> Не могу разглашать детали той истории, но они предложили за Сашу самые большие деньги в Европе. Они безумно его хотели. Сарри просто уговаривал руководство купить Сашу. И сейчас руководство "Наполи" связывается с нами каждое трансферное окно, очень хочет его видеть в команде и предлагает очень неплохие условия", - рассказал Прудников.Источник: Sport24