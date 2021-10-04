- Ничего подобного. Ваша информация не соответствует действительности. У нас есть главный тренер, - передает слова Мелузо Sport24.
Ранее появилась информация, что наставник московского "Локомотива" Марко Николич может покинуть свой пост. Также в сеть попали сведения о возможном недовольстве руководства клуба итальянской Серии А "Специя" своим нынешним главным тренером Тьягу Моттой и желании сменить его на Николича.
Арустамян: Николича в ближайшие дни уволят с поста главного тренера "Локомотива"
Источник: Николич может продолжить карьеру в итальянской Серии А
Итальянская "Специя" - о возможном приходе в клуб Николича: у нас есть главный тренер
Спортивный директор "Специи" Мауро Мелузо высказался по поводу информации о том, что главный тренер "Локомотива" Марко Николич может занять аналогичную должность в его клубе.
Фото: ФК "Локомотив"