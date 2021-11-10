"Алексею Миранчуку, несомненно, надо уходить зимой. В "Аталанте" есть тупик под названием Гасперини. Не знаю с чем связано, наверное, итальянский стиль таков - приглашать российских игроков, а потом игнорировать. Если он хочет остаться в Италии, нужно на ступеньку вниз спуститься и там о себе заявить", - сказал Нигматуллин.
Ранее появилась информация, что главными претендентами на Миранчука являются "Торино" и "Сассуоло".
Полузащитник Алексей Миранчук подписал контракт с "Аталантой" осенью прошлого года. Соглашение россиянина с бергамасками рассчитано до конца июня 2024 года. В текущем сезоне 26-летний футболист провел 8 матчей во всех турнирах, отметившись одной голевой передачей. В общей сложности за "Аталанту" он сыграл в 39 матчах, забил 7 голов и стал автором 3 результативных передач.
Источник: Metaratings
Нигматуллин: Миранчуку надо уходить зимой. В "Аталанте" есть тупик под названием Гасперини
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин выразил мнение, что полузащитнику Алексею Миранчуку необходимо уйти из "Аталанты" в зимнее трансферное окно.
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