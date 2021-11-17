Ранее ожидалось, что Кокорин восстановится как раз к матчу с "Миланом" в 13-м туре серии А, однако пресс-атташе "Фиорентины" Лука Ди Франческо заявил, что россиянин продолжает тренироваться отдельно и пока сроки его возвращения в общую группу неизвестны.
В текущем сезоне Кокорин трижды выходил на замену в матчах Серии А, сыграв в общей сложности 27 минут. Последний раз он выходил на поле в сентябре против "Дженоа".
Ранее сообщалось, что "Фиорентина" прорабатывает варианты расставания с Кокориным вплоть до разрыва контракта, но в "Фиорентине" опровергли эту информацию.
Источник: РБ Спорт
Кокорин продолжает тренироваться индивидуально. Скорее всего он не сыграет с "Миланом"
Российский форвард "Фиорентины" Александр Кокорин продолжает восстанавливаться от травмы.
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