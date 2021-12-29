"Если честно, я даже не задумываюсь про Кокорина - как у него дела, где он играет. Он еще молодой парень. Думаю, у него все еще впереди, он может заиграть на высоком уровне", - цитирует Боярского РБ Спорт.
Нападающий Александр Кокорин перешел в "Фиорентину" в январе 2021 года из московского "Спартака" за 4,5 млн евро. Россиянин подписал с итальянским клубом контракт до лета 2024 года. В текущем сезоне 30-летний футболист провел 4 матча в Серии А, а также сыграл в 1 матче Кубка Италии, результативными действиями не отметился. В общей сложности за "Фиорентину" Кокорин сыграл в 9 матчах.
Боярский: Кокорин - молодой парень. Он еще может заиграть на высоком уровне
Народный артист России и болельщик "Зенита" Михаил Боярский высказал свое мнение про нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина.
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