Переход Погба в "Ювентус" может сорваться из-за назначения Зидана в "ПСЖ"

Экс-полузащитник "МЮ" Поль Погба может не подписать контракт с "Ювентусом" в случае прихода Зинедина Зидана на пост главного тренера "Пари Сен-Жермен".

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29-летний французский хавбек Поль Погба может не перейти в итальянский "Ювентус", с которым в настоящее время ведет переговоры, сообщают британские СМИ.



По данным источника, покинувший "Манчестер Юнайтед" в статусе свободного агента по завершении прошедшего сезона футболист намеренно затягивает переговоры с "Юве", дожидаясь решения вопроса о возможном назначении Зинедина Зидана главным тренером французского "Пари Сен-Жермен". Сообщается, что в случае прихода Зидана в "ПСЖ" Погба хотел бы играть под его руководством.



В прошедшем сезоне хавбек сборной Франции провел 27 матчей во всех турнирах за "МЮ", забил 1 гол и отдал 9 результативных передач.



Источник: The Sun со ссылкой на RMC Sport