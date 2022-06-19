Нигматуллин: Кокорин - большое разочарование в российском футболе. Помню, как он блистал в молодежке "Локо"

Экс-голкипер "Локомотива", "Вероны" и сборной России Руслан Нигматуллин высказался о карьере российского нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина.
Фото: РИА Новости
- Кокорин - это большое разочарование в российском футболе. Я помню, как он блистал в молодежке "Локомотива". Всегда считался талантливым - было ощущение, что вот-вот выстрелит! Так в итоге его карьера и прошла... - передает слова Нигматуллина "СЭ".

31-летний российский форвард Александр Кокорин начинал карьеру в футбольной академии "Локомотива", откуда еще на молодежном уровне перешел в московское "Динамо". Помимо бело-голубых, нападающий выступал в России за "Анжи", "Зенит", "Сочи" и московский "Спартак". С января 2021 года Кокорин является игроком "Фиорентины", в которой за полтора года провел 11 матчей во всех турнирах, не выполнив ни одного результативного действия.


Серия А Фиорентина Кокорин Нигматуллин
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