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СМИ: Кокорин не намерен уходить из "Фиорентины" и хочет проявить себя в предстоящем сезоне

Российский нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин не хочет покидать итальянский клуб летом.
Фото: Getty Images
По информации источника, "Фиорентина" хочет разорвать контракт с Кокориным, но Александр не намерен покидать итальянский клуб и хочет проявить себя в новом сезоне. Сообщается, что россиянин рассчитывает, что сможет получать больше игровой практики.

Также отмечается, что особого интереса со стороны других клубов к Кокорину нет - потенциальных покупателей отпугивает в том числе высокая зарплата россиянина.

Контракт Кокорина с "Фиорентиной" рассчитан до лета 2024 года. В прошедшем сезоне Кокорин провел 7 матчей во всех турнирах (125 минут), результативными действиями не отметился. В общей сложности за "Фиорентину" Кокорин провел 11 матчей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что "фиалки" готовы отдать Кокорина бесплатно любому клубу, с которым форвард договорится о личном контракте. Если таких команд не найдется, клуб попытается разорвать контракт по обоюдному согласию.

Источник: Матч ТВ


Кокорин Фиорентина Серия А
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