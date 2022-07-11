Ранее стало известно, что Кокорин не поехал на предсезонный сбор "Фиорентины". Сообщалось, что россиянин отсутствовал в Моэне из-за вспышки коронавируса в итальянском клубе.
По информации источника, отсутствие Кокорина на сборах "фиалок" связано не с коронавирусом. В клубе наличие болезни у игрока не подтвердили, но сообщили, что Кокорин - на трансферном рынке. "Фиорентина" пытается найти для него покупателя или расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон.
Контракт Кокорина с "Фиорентиной" рассчитан до лета 2024 года. В прошедшем сезоне Кокорин провел 7 матчей во всех турнирах (125 минут), результативными действиями не отметился. В общей сложности за "Фиорентину" Кокорин провел 11 матчей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.
В "Фиорентине" сообщали, что у Кокорина есть предложения из России. СМИ писали об интересе со стороны "Торпедо", но в московском клубе эту информацию опровергли.
Источник: РБ Спорт
Кокорин может больше не вернуться к тренировкам с "Фиорентиной"
Российский нападающий Александр Кокорин может не вернуться к тренировочному процессу в "Фиорентине".
Фото: Getty Images