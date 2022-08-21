"Алексей лечится, проходит реабилитацию, все идет хорошо. Он постоянно находится с командой, на всех тактических занятиях Алексей присутствует. Когда уже команда выходит на тренировку, то Леша дальше продолжает восстановительные процедуры на базе клуба. В общем, все у него хорошо. Постепенно вливается в команду", - цитирует Шпинева "РБ Спорт".
Напомним, ранее сегодня представитель пресс-службы "Торино" сообщил, что Миранчук из-за травмы пропустит еще 30-40 дней. Миранчук на прошлой неделе перебрался в "Торино" на правах аренды из "Аталанты". У туринского клуба есть право выкупа на футболиста за сумму порядка 12 млн евро. Россиянин дебютировал за новую команду уже в первом туре против "Монцы" (2:1), сразу же отличившись забитым голом. Из-за повреждения он был заменен сразу после перерыва встречи.
Агент Миранчука - о травме Алексея: у него все хорошо, продолжает восстановительные процедуры
Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника "Торино" Алексея Миранчука, рассказал, как проходит восстановление его клиента после травмы.
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