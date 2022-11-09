"Думаю, что Ваноли окажет влияние на трансфер Дзюбы. Переход в "Венецию" вызвал бы большой интерес. Мне кажется, что Дзюба не потерял форму, у него будет хорошая мотивация – мог бы забивать по голу в каждой игре Серии В", - цитирует журналиста Metaratings.
Ранее исполнительный директор "Венеции" Александер Мента заявил, что клуб оценивает возможность подписания Дзюбы. Функционер отметил, что сделка может быть закрыта зимой.
В начале ноября стало известно, что российский нападающий и турецкий клуб "Адана Демирспор" расторгли контракт.
Дзюба провел 4 матча в чемпионате Турции и отметился одним забитым мячом.
Итальянский журналист: Ваноли окажет влияние на трансфер Дзюбы в "Венецию", Артем не потерял форму
Итальянский журналист Tuttosport Джорджо Дуси оценил шансы форварда Артема Дзюбы заиграть в итальянской Серии B в случае перехода в "Венецию".
Фото: ФК "Зенит"