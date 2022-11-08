– Может быть, "Венеция" подпишет Дзюбу зимой. Сейчас мы думаем и оцениваем этот вариант. Ближе к зиме будет видно, – передает слова Менты "Sport24".
Напомним, что в начале текущего месяца Артем Дзюба расторг контракт с турецким клубом "Адана Демирспор", в который он перешел летом 2022 года на правах свободного агента. До этого Дзюба выступал за "Зенит", из которого он ушел по окончании предыдущего сезона в связи с окончанием контракта. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Артема в четыре миллиона евро. "Венецию" на этой неделе возглавил Паоло Ваноли, тренировавший в прошлом сезоне московский "Спартак". Итальянский клуб вылетел из Серии А и располагается на предпоследнем месте во втором итальянском дивизионе.
Исполнительный директор "Венеции": мы можем подписать Дзюбу зимой. Сейчас оцениваем этот вариант
Исполнительный директор итальянской "Венеции" Александер Мента рассказал, что клуб рассматривает возможность приглашения российского форварда Артема Дзюбы.
Фото: ТАСС